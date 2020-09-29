Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что несколько месяцев проведет в США, чтобы "посмотреть на Украину с расстояния". Об этом он написал у себя в Facebook, при этом, не указав, чем конкретно он там будет заниматься.

"Следующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно в Вашингтоне. Там будет происходить много важного, что непосредственно будет влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны. Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что когда, находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх", – написал Гончарук.

Он добавил, что будет "делиться мыслями", "вернется сильнее", и что некоторые свои мысли даже "воплотит в жизнь".

Внезапный отъезд политика прокомментировал Telegram-канал Политика страны.

"Экс-премьер Украины Алексей Гончарук объявил, что на несколько месяцев улетает в США. А конкретно – на "Вашингтонщину". Тревожно за Америку. Все-таки выборы у них на носу. За Украину не тревожно. Уже был опыт одного "американского студента" Вакарчука, который также уезжал на стажировку в США, потом вернулся политиком, а потом из политиков вышел. Без чести и славы", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно Алексей Гончарук устроился на новую работу. Он стал сотрудником аналитического центра в структуре американского Атлантического совета – "Eurasia Center".