Стрельба в Вашингтоне: один человек погиб, пятеро ранены, нападавшие на свободе

По информации местной полиции, на этой неделе в городе произошло еще три перестрелки, в результате которых есть пострадавшие. Специалисты считают, что растущее число насильственных преступлений связано с увеличением количества незаконного оружия.

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Один человек погиб и пятеро получили ранения, в том числе двое детей — 9 и 12 лет, в результате нападения, совершенного поздно вечером 10 апреля на северо-восточной окраине Вашингтона в районе Карвер Лэнгстон. Об этом сообщает The Guardian.

Полиция подтверждает смерть мужчины и уточнила, что все раненые находятся в госпитале с неопасными для жизни травмами.

По словам очевидцев, двое злоумышленников вышли из машины и начали стрелять по людям, которые собрались после панихиды в память о жертве убийства, которое случилось в этом районе в конце марта и которое еще не раскрыто.

Фото: Google Maps

Пока что подробности преступления очень скудные, однако известно, что преступники, скрывшиеся с места преступления, были на светло-голубом автомобиле типа седан марки Toyota, о чем полиция сообщила в соцсети Х с просьбой о помощи в поиске подозреваемых.

Как сообщила полиция, на этой неделе в Вашингтоне произошло еще три перестрелки, в которых есть пострадавшие, хотя полицейская статистика фиксирует некоторое снижение количества убийств и других насильственных преступления на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как отметила начальник полиции Памела А. Смит, причину она видит в резком увеличении случаев насилия в городе и растущем количестве незаконного оружия в округе. Полиция делает все возможное, чтобы "убрать" его с улиц города. Кроме того, она подчеркнула, что следует ужесточить законодательным образом наказания за преступления с применением огнестрельного оружия, и не только в Вашингтоне.

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В финской школе произошла стрельба: 12-летний подросток арестован, есть погибший (карта)

Напомним, Фокус писал, что в США во время Хэллоуина в 2023 году в двух городах произошла массовая стрельба, в результате чего были ранены 19 человек, двое подростков убиты.

В конце 2023 года иностранные СМИ также сообщали, что в Израиле террористы обстреляли людей на остановке, вследствие теракта два человека погибли, семеро были госпитализированы.