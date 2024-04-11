Стрілянина у Вашингтоні: одна людина загинула, п'ятеро поранені, нападники на волі

За інформацією місцевої поліції, цього тижня в місті сталося ще три перестрілки, внаслідок яких є постраждалі. Фахівці вважають, що зростання кількості насильницьких злочинів пов'язане зі збільшенням кількості незаконної зброї.

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Одна людина загинула і п'ятеро дістали поранення, зокрема двоє дітей — 9 і 12 років, унаслідок нападу, скоєного пізно ввечері 10 квітня на північно-східній околиці Вашингтона в районі Карвер Ленгстон. Про це повідомляє The Guardian.

Поліція підтверджує смерть чоловіка й уточнила, що всі поранені перебувають у госпіталі з безпечними для життя травмами.

За словами очевидців, двоє зловмисників вийшли з машини і почали стріляти по людях, які зібралися після панахиди в пам'ять про жертву вбивства, що трапилося в цьому районі наприкінці березня і яке ще не розкрито.

Фото: Google Maps

Поки що подробиці злочину дуже мізерні, проте відомо, що зловмисники, які втекли з місця злочину, були на світло-блакитному автомобілі типу седан марки Toyota, про що поліція повідомила в соцмережі Х із проханням про допомогу в пошуку підозрюваних.

Як поінформувала поліція, цього тижня у Вашингтоні сталося ще три перестрілки, в яких є постраждалі, хоча поліцейська статистика фіксує деяке зниження кількості вбивств та інших насильницьких злочинів на 22% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Як зазначила начальниця поліції Памела А. Сміт, причину вона вбачає в різкому збільшенні випадків насильства в місті та великій кількості незаконної зброї в окрузі. Поліція робить усе можливе, щоб "прибрати" її з вулиць міста. Крім того, вона підкреслила, що слід посилити законодавчим чином покарання за злочини із застосуванням вогнепальної зброї, і не тільки у Вашингтоні.

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У фінській школі сталася стрільба: 12-річного підлітка заарештовано, є загиблий (карта)

Нагадаємо, Фокус писав, що в США під час Гелловіна у 2023 році у двох містах сталася масова стрілянина, унаслідок чого були поранені 19 осіб, двоє підлітків вбиті.

Наприкінці 2023 року іноземні ЗМІ також повідомляли, що в Ізраїлі терористи обстріляли людей на зупинці, унаслідок теракту двоє людей загинули, сімох було госпіталізовано.