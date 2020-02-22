Из-за событий в Новых Санжарах, как минимум, семь человек должны быть арестованы, – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция будет просить суд об аресте как минимум семи граждан, участвовавших в массовых беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там на карантин эвакуированных из Уханя.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера 24 человека сходу задержали. Потом отпустили, потому что достаточные основания появятся чуть позже, когда будет документальное подтверждение. Кроме одного – того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным в драбадан, и направил эту "Ниву" на строй нацгвардейцев", – заявил министр.

По его словам, еще шестеро граждан в ближайшее время получат от полиции "подозрения с ходатайством в суд о "прямом аресте".

"Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас в больнице с перебитым лицом и сломанными костями; те, кто бросал камни в автобус; это те, кто активно сражался с полицейскими, и препятствовал их нормальной работе. Это те, кто кричал: "Мы вас всех сожжем", – сказал Аваков.

Глава МВД настаивает на том, чтобы "те, кто повел себя недостойно, повел себя преступно, получили наказание".

"Такое наказание будет предъявлено как минимум еще шестерым нашим гражданам. И мы надеемся, что нас полностью поддерживает здесь прокуратура, а решение примет суд", – сказал Аваков.

Он также отметил, что силы полиции, привлеченные к выполнению задач в Новых Санжарах, не были вооружены, и что никто из митингующих не пострадал.

"Они все были без резиновых палок, ребята были с голыми руками и щитами. Для того чтобы не возникло потом ощущений, как некоторые говорили, что" нас здесь избили зверски ", – сказал Аваков.

Отметим, что многие из протестующих в Новых Санжарах утверждали, что полиция применяла в их сторону дубинки.

Полиция в Новых Санжарах

На видео присуствует ненормативная лексика

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.