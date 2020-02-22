Глава МВД настаивает, чтобы те, кто повел себя преступно во время протестов, получили наказание

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция будет просить суд об аресте как минимум семи граждан, участвовавших в массовых беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там на карантин эвакуированных из Уханя.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера 24 человека сходу задержали. Потом отпустили, потому что достаточные основания появятся чуть позже, когда будет документальное подтверждение. Кроме одного – того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным в драбадан, и направил эту "Ниву" на строй нацгвардейцев", – заявил министр.

По его словам, еще шестеро граждан в ближайшее время получат от полиции "подозрения с ходатайством в суд о "прямом аресте".

"Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас в больнице с перебитым лицом и сломанными костями; те, кто бросал камни в автобус; это те, кто активно сражался с полицейскими, и препятствовал их нормальной работе. Это те, кто кричал: "Мы вас всех сожжем", – сказал Аваков.

Глава МВД настаивает на том, чтобы "те, кто повел себя недостойно, повел себя преступно, получили наказание".

"Такое наказание будет предъявлено как минимум еще шестерым нашим гражданам. И мы надеемся, что нас полностью поддерживает здесь прокуратура, а решение примет суд", – сказал Аваков.

Он также отметил, что силы полиции, привлеченные к выполнению задач в Новых Санжарах, не были вооружены, и что никто из митингующих не пострадал.

"Они все были без резиновых палок, ребята были с голыми руками и щитами. Для того чтобы не возникло потом ощущений, как некоторые говорили, что" нас здесь избили зверски ", – сказал Аваков.

Отметим, что многие из протестующих в Новых Санжарах утверждали, что полиция применяла в их сторону дубинки.

Полиция в Новых Санжарах

На видео присуствует ненормативная лексика

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.