В доме экс-главы МИД погиб бизнесмен. Полиция говорит – самоубийство, но не все с этим согласны

Вчера поздно вечером в доме бывшего главы МИД Леонида Кожары, в селе Чайки под Киевом, погиб предприниматель Сергей Старицкий.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции и издание ZN.ua.

Полицейские говорят, что Старицкий приехал в гости к Кожаре. Рассматривается версия о самоубийстве: предприниматель якобы сам выстрелил себе в голову когда хозяева дома находились в других комнатах.

Читайте также: Сотрудник УГО застрелился в Центризбиркоме в Киеве

На месте происшествия правоохранители нашли пистолет Jericho 941 PSL, патроны к нему и гильзу.

Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу. Уголовное дело открыто по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с дополнительной отметкой "самоубийство".

Друг Старицкого Владимир Костерин, в свою очередь, пишет в Facebook, что произошедшее – не самоубийство.

"Информация поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров", – говорит он.

Также, по словам Костерина, у Старицкого было много планов по развитию бизнеса и новых проектов. С 1992 года погибший был гендиректором основанной им же компании Atlantic Group.

Как ранее сообщал Фокус:

В городе Сквира (Киевская область), 21-летний полицейский, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия.