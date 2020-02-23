Во Львове побили полицейских, приехавших разнимать драку из 15 человек

В воскресенье, 23 февраля, во Львове произошла массовая драка, во время которой избили двух патрульных полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, сообщение о драке на площади Рынок поступило около 02:35. На место происшествия выехали экипажи патрульной полиции.

"Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медпомощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет", – говорится в сообщении.

Уголовное производство было открыто по ч.2 ст.345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

По данным СМИ, в драке участвовали около 15 человек, остальные подробности произошедшего остаются неизвестными.

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