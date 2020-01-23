Драка Кивы в ресторане: ветеран АТО рассказал свою версию инцидента

Михаил Майман рассказал, что знает Киву еще по войне на Донбассе и считает его не соответствующим звания народного депутата

Ветеран АТО Михаил Майман, с которым подрался нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива рассказал свою версию инцидента.

Об этом он сообщил в Facebook.

"В 12 часов дня был в кафе Mocco. С друзьями сидели, никого не трогали. Сзади меня сидел Илья Кива, который, когда увидел меня, попросил остановиться в грубой форме. Он подошел ко мне, ударил головой в нос и сказал, что отрежет голову и загонит милицией. Я не сдержался, оттолкнул его от себя", – сообщил Майман.

Он рассказал, что знает Киву еще по войне на Донбассе и считает его не соответствующим звания народного депутата.

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"На фоне войны вылез в нашем государстве и всем угрожает, что будет отрезать головы – таких людей не должно быть в Верховной Раде", – сказал Майман.

Ранее в сети опубликовали видео драки с участием нардепа в ресторане на Крещатике. На нем видно, как Кива подходит к мужчине и совершает действие, похожее на удар головой, после чего получает удар в ответ. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман. Согласно данным из открытых источников, Майман принимал участие в АТО в составе батальона "Святая Мария", на последних парламентских выборах баллотировался в нардепы в качестве самовыдвиженца в Киева.

Илья Кива заявил, что причиной драки с ветераном АТО Михаилом Майманом в столичном ресторане стала просьбе не употреблять нецензурную лексику. Генпрокурор Руслан Рябошапка открыл дело против нардепа.

Напомним, в Верховной Раде 307 народных избранников объединились в межфракционное депутатское объединение "Ценности. Достоинство. Семья". Одним из его членом стал и Илья Кива.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Илью Киву застали за манипуляциями в зоне паха. И он делал это в зале парламента во время рабочего дня.

Позже Илью Киву застукали за просмотром странного ролика в сессионном зале парламента. Это пранк во время которого один мужчина с голым задом садится другому на лицо во время жима штанги.