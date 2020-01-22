Драка Кивы в ресторане: Рябошапка открыл дело в отношении нардепа

Нардеп, находясь в одном из ресторанов Киева, ударил потерпевшего головой в лицо

В отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Ильи Кивы открыто уголовное производство за нанесение им телесных повреждений посетителю одного из столичных ресторанов.

Открыл производство генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В среду, 22 января 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего", – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, нардеп, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020, ударил потерпевшего головой в лицо.

Читайте также: Кива попросил своих фанаток присылать интимные фото в нерабочее время

Сведения по данному правонарушению внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Ранее в сети опубликовали видео драки с участием нардепа в ресторане на Крещатике. На нем видно, как Кива подходит к мужчине и совершает действие, похожее на удар головой, после чего получает удар в ответ. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман. Согласно данным из открытых источников, Майман принимал участие в АТО в составе батальона "Святая Мария", на последних парламентских выборах баллотировался в нардепы в качестве самовыдвиженца в Киева.

Илья Кива заявил, что причиной драки с ветераном АТО Михаилом Майманом в столичном ресторане стала просьбе не употреблять нецензурную лексику.

Напомним, в Верховной Раде 307 народных избранников объединились в межфракционное депутатское объединение "Ценности. Достоинство. Семья". Одним из его членом стал и Илья Кива.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Илью Киву застали за манипуляциями в зоне паха. И он делал это в зале парламента во время рабочего дня.

Позже Илью Киву застукали за просмотром странного ролика в сессионном зале парламента. Это пранк во время которого один мужчина с голым задом садится другому на лицо во время жима штанги.