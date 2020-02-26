В ногу со временем. Как приучить детей читать с помощью хештегов и соцсетей

Подростков часто обвиняют в том, что они не читают, но происходит подмена понятий. Дети читают, но часто сужают литературу до тех программных произведений, которые мы предлагаем изучать на уроках. Вот, например, у моей ученицы Насти на столе лежит книга "Девушка онлайн" британского автора Зои Загг в переводе на украинский. Настя читает много современных авторов, при этом считает, что украинская литература — лишь предмет в школе.

Сейчас программа изменилась, учителя могут выбирать произведения, хоть и не все. Однако у детей, особенно старшеклассников, сформирован стереотип о том, что украинская литература — это о страданиях, жизни села столетней давности, что-то очень искусственное, которое сложно сравнить с современностью и найти в нём полезное для себя. Из-за этого возникает барьер в восприятии произведений даже современных авторов.

Многие старшеклассники, их родители и даже педагоги говорят о том, что нужно знать минимум, чтобы сдать ВНО. Я с этим категорически не согласна. С таким подходом литература исчезает вообще, остаётся лишь дрессура, механическое запоминание, натаскивание. Я всегда говорю ученикам, что украинская литература не только и не столько об Иване Франко или Эмме Андиевской, сколько о них самих. Каждая книга — уникальная возможность надеть своеобразные авторские очки, через которые можно посмотреть на людей, мир и, главное, внутрь себя. Любимые произведения становятся камертоном для проверки своих ценностей и их созвучия с ценностями близких людей.

Обсуждая произведения на уроках, я предлагаю детям примерить на себя образ героя или перенести его в наше время. Когда мы читали "Наталку Полтавку" Ивана Котляревского, на уроке говорили о том, а что было бы, если б любимый Наталки поехал в Польшу на заработки. Это то, с чем дети сталкиваются, что им знакомо. И далее — правильно ли поступил герой, когда вернулся и увидел, что у Наталки появился богатый жених. Благодаря этому дети по-новому воспринимают классику. Но здесь важно не заиграться и не переносить ситуации в наше время механически. Учителю нужно объяснять контекст, почему герои поступали так, а не иначе.

Классика или фэнтези

Главное в работе учителя — подавать пример, быть ролевой моделью. Учитель помогает детям сформировать культурные привычки, если он сам читает и говорит об этом. У меня есть книги и в телефоне, и в планшете, но я трепетно отношусь именно к бумажным книгам, обсуждаю с детьми, что прочла, что думаю о произведениях. В целом чтение — это не обязанность, а творчество.

Меня часто спрашивают, как научить любить читать. В самом вопросе заложено противоречие. Нельзя научить или заставить любить. Равно как и заставить читать, принудить к любви к чтению.

Чтобы иметь сознательные предпочтения, нужно прочесть много книг. Очень хорошо, если ребёнок начинает с классики, и это срабатывает. Но так происходит не всегда. Помню, в детстве я читала любимые книги отца, в частности серию из пяти книг Джеймса Фенимора Купера. Я была отличницей и ещё не знала, что можно недочитывать книги или пропускать отрывки, которые кажутся скучными. Первые три романа мне зашли очень хорошо, а последние дочитывала через силу. Теперь я стараюсь давать ученикам выбор: читать не все рассказы в сборнике, а то, что им по душе.

Уйти в сеть. Наталия Кидалова считает, что не нужно бояться современных форматов, — наоборот, придумывать хештеги к произведениям и писать о них посты полезно

Чтобы ребёнок начал читать, нужно поинтересоваться, чем он увлекается, и предложить что-то из этой тематики. Своим 8–9-классникам я рекомендую почитать фантастику, фэнтези. Они очень любят авторов, пишущих в этих жанрах. У девочек-подростков сейчас очень популярны романы в форме дневников — норвежской писательницы Нины Грёнтведти, нашей Анастасии Левковой. Нужно смотреть, что детям ближе, чтобы они начали читать и поняли, как это классно.

Хештеги и трейлеры

Я всегда считала, что литература — это живой организм, который развивается. Почему бы не сочетать её с визуальными форматами, информационными технологиями? Я выступаю за такой симбиоз, а дети — тем более. Они в группах создают буктрейлеры, снимают короткие видео с анонсами книг. Мы работаем над разными интерпретациями произведений. Леся Украинка определяла "Лесную песню" как драму-феерию, а дети, выступая режиссёрами, осмысляли её в других жанрах: кто-то снимал фильм ужасов, кто-то — мелодраму.

В 5–7-х классах мы подбирали хештеги к произведениям. Казалось бы, простой приём — заменить ключевые слова хештегами, но это намного понятнее детям. Общая тенденция такова, что нынешние ученики склонны к лаконичным текстам, это связано с тем, что они привыкли писать короткие посты в соцсетях. И мы пишем посты о литературе в Facebook и Instagram, у нас для этого есть закрытые группы. Дети проставляют хештеги, чтобы я могла отследить их посты.

В школе важно иметь побуждающую к чтению среду. В кабинете украинской литературы было бы классно иметь хорошую современную библиотеку помимо произведений классиков. Мне в этом году повезло: одним из самых ценных для меня призов от Global Teacher Prize стала библиотека "Видавництва Старого Лева". Теперь в моём кабинете есть много прекрасных современных книг. С учениками мы обсуждаем книги в разных форматах, например, как-то они проводили презентации любимых произведений, а потом оставляли их в классе. У нас был буккроссинговый подоконник: в течение полугода дети могли взять почитать любую книгу, оставить свою, чтобы взял кто-то другой. Я хотела понять, что нравится детям, посмотреть на литературу их глазами. Это очень хорошо сработало. Хотя такие книги не входят в программу, дети их читают, обсуждают. Можно и помолчать о прочитанном, это тоже нормально, ведь есть вещи, которые подросток может высказать только письменно или осмыслить внутри себя, ни с кем не делясь.

