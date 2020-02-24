Апелляционный суд не восстанавливал Насирова в должности, – Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции Украины обжалует решение суда по делу об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

Об этом Малюська написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что увольнение Насирова было признано незаконным, но принудительного восстановления в должности нет.

"Сейчас ожидаем полного текста постановления Шестого апелляционного административного суда с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Кассационную жалобу точно подадим", – сообщил Малюська.

Кроме того, как написал Малюська, во многих сообщениях в СМИ сегодня представлена ложная информация.

"На самом деле апелляционный суд НЕ восстанавливал господина Насирова на посту главы ГФС. Производство по требованиям о восстановлении в должности и взыскании утраченного заработка было приостановлено по ходатайству самого истца (то есть Насирова)", – сказал министр.

Напомним, ранее Шестой апелляционный административный суд 17 февраля подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря 2018 года суд признал незаконным увольнение Насирова с поста главы ГФС. В решении говорится, что отстранение Насирова от исполнения должностных обязанностей в марте 2017 года и его увольнение 31 января 2018 года, были незаконными.

Роман Насиров баллотировался на пост президента Украины в 2019 году. Он набрал менее одного процента.