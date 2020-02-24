В Украине не будут восстанавливать Санэпидемслужбу, – Минздрав
Министерство здравоохранения намерено восстановить в Украине санитарно-эпидемиологический контроль.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.
При этом, по его словам, восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу не будут
"Мы не будем восстанавливать санэпидслужбу, но система, которая будет обеспечивать санэпиднадзор и готовность к реагированию на эпидемиологические угрозы, будет восстановлена уже в ближайшее время", – сказал он.
Он уточнил, что речь идет о комплексных мероприятиях.
"Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу, мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования, в том числе, на эпидемиологические угрозы и на опасности, связанные с токсикологическим характером. Это будет комплексный подход", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- СНБО Украины 24 февраля обратился к Кабинету министров с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы.
- Санэпидемслужба была ликвидирована в сентябре 2014 года. Постановлением правительства Санэпидемслужба, Госветслужба и Госпотребзащита были объеденены в один госорган – Государственную службу безопасности продуктов и защиты потребителей.