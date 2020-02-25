В Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела трех человек
В Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела троих людей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре на ул. Набережно-Корчеватская поступило около 6:20. Пожар ликвидировали в 7:38.
"По прибытию огнеборцы установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор. Во время проведения разведки бойцы обнаружили троих людей без признаков жизни", – сказано в сообщении спасателей.
В ликвидации пожара были задействованы две машины и восемь человек личного состава. Причины возгорания выясняются.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин повышает штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которая привела к тяжелым последствиям.
- 9 февраля, в Днепре произошел пожар в общежитии, в результате которого пострадали пять человек.