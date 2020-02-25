Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплаты, если шахтерам не выплатят долги
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал закрыть долги по зарплате перед шахтерами до конца апреля. По его словам, если этого сделано не будет, министры в правительстве останутся без заработной платы.
Об этом президент сказал во время Всеукраинского совещания работников угольной сферы Украины, сообщает пресс-служба ОП.
"Долги по зарплате. На сегодняшний день это больше 1 миллиарда: 1,1 млрд, будет 1,5 млрд грн, как говорили присутствующие. Я очень прошу в ближайшие два месяца, март-апрель, закрыть все долги перед шахтерами. Полностью. Если не будем это закрывать, если пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливым, если все правительство не будет получать зарплату этот месяц", – заявил Зеленский.
Президент также сообщил, что вице-премьер-министр Денис Шмыгаль возглавит Координационный центр трансформации угольной отрасли в Украине. По его словам, это нужно для систематического и системного решения проблем отрасли.
Как ранее сообщал Фокус:
- Госпредприятие "Львовуголь" из-за организации его руководителями масштабных махинаций с выплатами заработной платы шахтерам ежемесячно теряло не менее 1 млн грн. Об сообщили в декабре прошлого года в пресс-службе СБУ.
- Кабинет министров направил второй транш в размере 163 млн грн на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами государственных предприятий.