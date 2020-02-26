26 февраля станет Днем сопротивления оккупации Крыма, – указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что подпишет сегодня указ о том, что 26 февраля ежегодно будет отмечаться как День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Об этом президент заявил во время выступления на форуме "Время Крыма".

"В этот день шесть лет назад в Симферополе состоялось большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – сказал украинский лидер.

26 февраля 2014 года прошел крупнейший в Крыму митинг в поддержку единства Украины.

В этот день в 2014 году в Симферополе более 10 тысяч человек вышли к зданию крымского парламента, выступая за сохранение Крыма в составе Украины.

Им противостояли несколько тысяч пророссийских активистов, лидером которых был нынешний подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины.