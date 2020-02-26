В Киеве найден мертвым известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф

25 февраля в своей квартире в Киеве найдет мертвым известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф. Об этом сообщает Hromadske.

Рядом с телом бизнесмена был обнаружен пистолет-пулемет "Скорпион". Тут же нашли и одну стрелянную гильзу.

Данную информацию подтвердил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа.

"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство", – сказал он.

Пистолет-пулемет "Скорпион"

"Тело направили на экспертизу для установления окончательной причины смерти. Также на месте изъяли предмет, похожий на оружие, который также направили на экспертизу", – сообщили в полиции.

Как сообщает издание Страна.ua со ссылкой на собственные источники в МВД сообщили, что Вульф не отвечал на звонки, поэтому его решили навестить адвокат с супругой и еще один общий знакомый.

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Когда они приехали к нему на квартиру на улице Городецкого, дверь была заперта. Чтобы попасть внутрь, они открыли двери своим ключом. В коридоре лежало окровавленное тело Вульфа с простреленной головой.

В полиции сообщили, что один из знакомых бизнесмена рассказал, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на плохое самочувствие. Также сообщается, что в ноябре 2019 года из квартиры Вульфа выкрали 200 тысяч долларов.

Полицией открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

Леонид Вульф родом из Кривого Рога. Он начинал свой бизнес в 90-х, когда создал в офшорной зоне фирму, через которую Израиль и еще ряд стран торговали металлом. Вульф вел еще ряд бизнесов. Сидел в израильской тюрьме "А-Шарон". Некоторые считали его причастным к криминальным кругам. По заявлению Вульфа, он также был бизнес-партнером Вадима Шульмана, но потом они рассорились. Сам Шульман известен тем, что подал заявление в ФБР против бизнесмена Игоря Коломойского.

Как ранее сообщал Фокус:

В городе Сквира (Киевская область), 21-летний полицейский, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия.