С начала эпидемического сезона от гриппа умерли 48 человек, – Минздрав

За неделю с 17 по 23 февраля ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61,3% – дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 тыс., что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины – эпидемическая активность различной интенсивности.

В Минздраве напоминают, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии. Чаще всего это типичный для зимнего времени подъем заболеваемости.

За минувшую неделю 10 человек умерли вследствие осложнений гриппа. С начала эпидемического сезона число умерших составляет 48 человек. Все они не были привиты против гриппа.

В течение последней недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона – 237 345 человек.

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