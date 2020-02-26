С начала эпидемического сезона от гриппа умерли 48 человек, – Минздрав
За неделю с 17 по 23 февраля ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61,3% – дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 тыс., что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.
В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины – эпидемическая активность различной интенсивности.
В Минздраве напоминают, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии. Чаще всего это типичный для зимнего времени подъем заболеваемости.
За минувшую неделю 10 человек умерли вследствие осложнений гриппа. С начала эпидемического сезона число умерших составляет 48 человек. Все они не были привиты против гриппа.
В течение последней недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона – 237 345 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Из-за коронавируса температурный скрининг будут проводить всем гражданам, которые прибывают в Украину.
- Тест-систем, которые имеются в Украине, хватит для проверки на коронавирус не менее 900 человек.