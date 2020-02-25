Температурный скрининг станет обязательным

Температурный скрининг будут проводить всем гражданам, которые прибывают в Украину.

Об этом во время совещания в МВД Украины заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД.

По его словам, температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины.

"Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе – 232. Сегодня, к примеру, такими группами было в пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1000 человек", – добавил министр.

Аваков также отметил, что планируется ввести температурный контроль и в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения с Крымом и оккупированным Донбассом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что 26 февраля все областные администрации проведут заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности, чтобы обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе.

Также облгосадминистрации должны организовать проверку всех медицинских учреждений, которые в случае необходимости смогут принять инфицированных.

В свою очередь, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала, что осуществлять проверку на всех пунктах пропуска должным образом очень сложно, так как их почти 200, сообщает "112 Украина".

Она также заявила, что кроме температурного скрининга необходимо проводить интервьюирование и собирать информацию о прибывающих пассажирах.

"Температура является лишь одним из факторов, который приводит нас к следующим действиям, к следующим шагам по проверке таких лиц на их здоровье", – уточнила глава ведомства.

Она также отметила, что завтра, 26 февраля, будет принято решение о назначении главного санитарного врача, который должен принимать решение при угрозе эпидемии.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.

Тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 80 147 человек.