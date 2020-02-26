"Новый канал" судится с СБУ: требует пустить российскую ведущую Варнаву в Украину

"Новый канал" подал иск в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) против СБУ и Минкультуры, в котором требует исключить российскую актрису и телеведущую Екатерину Варнаву из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Читайте также: СБУ запретила въезд российскому певцу Сюткину

Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.

Согласно заявлению, "Новый канал" требует признать внесение Варнавы в список лиц, пребывание которых в Украине представляет угрозу национальной безопасности, противоправными.

Рассмотрение искового заявления запланировано на 24 марта.

"Дело будет рассматриваться согласно правилам общего искового производства", – сообщает пресс-служба ОАСК.

Как ранее сообщал Фокус:

С 2014 до 2017 года Екатерина Варнава была соведущей шоу "Кто сверху?", которое транслируется на "Новом канале". Параллельно она работала на российском "Первом канале". Варнава также является участницей российского шоу Comedy Woman, вместе с которым посещала Крым в 2016 году. После этого СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину на 5 лет.

Российский певец Александр Серов, выступавший в аннексированном Крыму, раскаивается в нарушении украинского законодательства и планирует обратиться к Верховной Раде с просьбой пустить его в Украину.