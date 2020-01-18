Российский певец Серов раскаивается за Крым и попросит Раду пустить его в Киев

Александр Серов уверяет, что очень хочет приехать с чистым сердцем и чистой совестью

Российский певец Александр Серов, выступавший в аннексированном Крыму, раскаивается в нарушении украинского законодательства и планирует обратиться к Верховной Раде с просьбой пустить его в Украину.

Об этом сообщил его пиар-менеджер Александр Орлов, пишет "Крым.Реалии".

По его словам, в команде артиста готовят обращение к украинскому парламенту с просьбой позволить ему приехать в Киев. Сам документ хотят обнародовать в ближайшие дни.

Орлов уверяет, что Серов очень хочет приехать с чистым сердцем и чистой совестью.

"Александр Николаевич родился в Украине, и у него такой возраст (68 лет, – ред.), что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека", – сказал Орлов.

По его словам, команда артиста, в которой работают и украинцы, ничего плохого не делала, а сам певец исполняет песни на украинском языке.

Пиар-менеджер утверждает, что выступать в аннексированный Крым Серов поехал потому, что его позвал туда сослуживец, с которым он проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе.

"Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе, на оккупированной территории. Они уже в возрасте все. У одного из друзей был юбилей, и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан", – пояснил Орлов.

Пиарщик утверждает, что масштабного тура по Крыму не было, как у других артистов, а концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу.

Пиар-менеджер артиста говорит, что в команде Серова "не знали особенностей законодательства Украины", и сейчас они признают нарушение.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине собираются выступить с концертами известные российские певцы, поддержавшие в свое время аннексию Крыма, Валерий Сюткин и Александр Серов. Исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" Александр Серов, в свою очередь, выступал в 2017 году в оккупированном Крыму. На афише "Дворца Украина" говорится, что концерт Серова запланирован на 23 марта.

В новогоднем шоу "Вечернего квартала" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. По словам певца, со въездом в Украину ему помог президент Владимир Зеленский.