В Черновцах отправили в больницу второго человека, который приехал из Италии

В Черновцах в областную клиническую больницу отправили уже второго человека с воспалением легких, который приехал из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.

Об этом во время брифинга в Черновицкой ОГА сказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, сообщает Укринформ.

По ее словам, сейчас в областной больнице лежат два пациента, которые долго находились в Италии; их состояние здоровья не критично, ближе к средне тяжелому состоянию.

"И у женщины, о которой сообщалось ранее, и у нового пациента – мужчины – диагностировали пневмонию. Они проходят лечение и по сравнению с предыдущими сутками их состояние улучшается", – сказала чиновник.

Также она рассказала, что грипп у пациентов не подтвердился, а их анализы отправили в Киев для проверки на коронавирус.

В то же время, присутствующая на брифинге заместитель председателя ОГА Наталья Гусак сообщила, что в области определили два базовых учреждения, в которых будут принимать людей с подозрением на коронавирус. В настоящее время в этих больницах – 13 работающих аппаратов для искусственной вентиляции легких, 50 масок и 50 комбинезонов.

Кроме того, по ее словам, сегодня представитель Черновицкой областной клинической больницы выехал в Днепр. Там он получит помощь, выделенную правительством.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Ее проверяют на инфицирование коронавирусом.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.