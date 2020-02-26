Гончарук: задача президента по выплате долгов шахтерам будет выполнена

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Кабмин выполнит задание президента Украины по погашению задолженностей украинским шахтерам.

Об этом сообщает Укринформ.

"Президент поставил задачу публично, мы ее все слышали: максимально быстро, в конкретный срок закрыть задолженность перед шахтерами. Конечно, правительство будет работать над тем, чтобы эту задачу выполнить", – сказал Гончарук.

Он отметил, что задача президента является непростой.

"Опять же можно часами это обсуждать. Но есть задача президента, и мы ее выполняем", – добавил премьер-министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время Всеукраинского совещания работников угольной сферы Украины пообещал закрыть долги по зарплате перед шахтерами до конца апреля. Он предупредил, что если этого сделано не будет, министры в правительстве останутся без заработной платы.

Как ранее сообщал Фокус:

Госпредприятие "Львовуголь" из-за организации его руководителями масштабных махинаций с выплатами заработной платы шахтерам ежемесячно теряло не менее 1 млн грн. Об сообщили в декабре прошлого года в пресс-службе СБУ.