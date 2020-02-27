Скалецкая обещает разобраться с врачами, которые пели гимн из-за эвакуации из Уханя

Глава МОЗ Зоряна Скалецкая пообещала разобраться с врачами в Винниках, которые пели гимн после того, как узнали, что к ним не привезут эвакуированных из Уханя.

Об этом министр рассказала в интервью УП.

24 февраля медики написали заявление, в котором отметили, что к переполоху привела нехватка коммуникации между властью и местными медработниками.

По их словам, решение провести "симуляционные учения" в госпитале, во время которых отрабатывалась перевозка эвакуированных в другие больницы, должны были обсудить с руководством самого госпиталя.

К тому же, врачи боялись, что у них не будет необходимой спецзащиты для работы с эвакуированными гражданами. Плюс, тогда в госпитале на стационаре лежали 790 человек.

Все это, говорят в госпитале, и привело к паническим настроениям.

А исполнение гимна якобы было приурочено к годовщине расстрелов на Майдане, уточняют медики.

Тем не менее, министр Скалецкая говорит, что ничего в стране сделать не получится, если "у нас теперь будут так реагировать на учения".

"В стране должен быть порядок. Представьте себе, что кто-то проводит учения по противопожарной безопасности и вместо эвакуации кто-то говорит: "А мы не выйдем", – говорит она.

Глава Минздрава также добавила, что МОЗ "будет разбираться" с действиями врачей, которые еще с университета должны знать порядок подобный учений.

"Однозначно мы будем принимать решения, какие выводы сделать и как повлиять на ситуацию в этом учреждении", – добавила Скалецкая.

Напомним, поведение врачей прокомментировал и президент Владимир Зеленский. По его словам, таким людям не стоит забывать ключевую строку из всего гимна: "І покажем, що ми браття козацького роду".

"А козацкий род – это мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечо к плечо и никогда не бросать своих", – добавил глава Украины.

Сам инцидент произошел 20 февраля. Тогда врачам утром сообщили, что в госпиталь привезут эвакуированных из Уханя. После этого протестующие, а среди них и медработники, перекрыли проходы к больнице. Когда руководство области сообщило, что это были всего лишь учения, медперсонал спел гимн. Одна из медсестер даже расплакалась.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.