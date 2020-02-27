Брата Ющенко лишили степени доктора наук: в его диссертации нашли плагиат
Депутата Верховной Рады трех созывов и брата третьего президента Украины Петра Ющенко лишили степени доктора наук.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Так, аттестационная коллегия МОН решила, что степень доктора наук присуждена Ющенко несправедливо, ведь в его диссертации отсутствуют "авторские научные положения и научно обоснованные результаты в области исторической науки".
Также в его работе обнаружили "текстовые заимствования и неккоректные ссылки".
"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат – плагиатом, имитацию науки – имитацией", – заявил по этому случаю замглавы МОН Егор Стадный на заседании аттестационной коллегии.
Ющенко защитил докторскую диссертацию на тему "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI ст.)" 12 сентября 2019 года в специализированном ученом совете Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Брат бывшего президента не историк по специальности, в 1970 году он получил диплом инженера-электрика в Харьковском институте инженеров коммунального хозяйства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Предполагаемая дочь Путина Екатерина Тихонова защитила диссертацию по теме "Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов".
- Тихонова написала работу о создании устройства, которое поможет космонавтам и летчикам лучше ориентироваться в пространстве.