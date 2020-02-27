В Киеве определены больницы, которые будут принимать больных коронавирусом людей на карантин

В Киеве определили больницы, в которых будут принимать больных коронавирусом людей на карантин. Для возможных пациентов уже подготовили специальные боксы в инфекционных отделениях. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета, передает пресс-служба Киевской администрации.

"Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы относительно возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к этому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение", - сказал мэр столицы.

Помимо этого,Кличко заявил, что совместно со специалистами Министерства здравоохранения в одной из столичных больниц проведут учение для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заселилась в медцентр в Новых Санжарах, где пробудет 14 дней на карантине вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.