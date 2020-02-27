Эвакуация украинцев из Италии из-за коронавируса пока не планируется, – МИД

Консульская служба находится на постоянной связи с украинцами

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявил, что речь об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет.

Об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передают Українські Новини.

"На данный момент, речи об эвакуации из Италии, не идет", – сказал он.

По его словам, при этом, консульская служба находится на постоянной связи с украинцами, находящихся за рубежом, в том числе и в Италии.

Коваленко подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.

Как ранее сообащал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.