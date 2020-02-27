В Минздраве заявили, что все области Украины готовы к приему больных коронавирусом

Все области Украины готовы к приему возможных больных коронавирусом людей. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и, по совместительству, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге, передает РБК-Украина.

"В каждом регионе определены на первый этап по две госпитальные базы и бригады скорой экстренной помощи, которые будут вызываться на эти случаи. Эти госпитальные базы имеют у себя в структуре инфекционные боксы - их около 2500. В целом в инфекционной сети больниц около 12,5 тысячи коек. На первом этапе мы говорим о том, что случай должен быть изолирован", - сказал заместитель министра.

Ляшко также отметил, что в случае роста количества больных у Министерства здравоохранения есть перспективные планы перепрофилирования больниц, когда отделение за отделением перепрофилируются и принимают больных с той или иной инфекцией.

Помимо этого, главный санитарный врач Украины добавил, что сейчас в ведомстве отрабатывают вариант с возможной самоизоляцией в квартирах для больных с симптомами. Такой метод ранее уже применили в Германии.

В данном случае речь идет о тех людях, которые готовы на самоизоляцию и не имеют симптомов или критериев для госпитализации.

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины уже определили больницы, в которых будут принимать больных коронавирусом людей на карантин. Для возможных пациентов уже подготовили специальные боксы в инфекционных отделениях.

Как ранее сообщал Фокус:

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