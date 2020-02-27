На Донбассе начали измерять температуру пересекающим линию разграничения с "ЛДНР"

Помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что к концу дня уже во всех направлениях будет осуществляться температурный скрининг

Пограничники из состава операции Объединенных сил (ООС) на контрольных пунктах въезда-выезда начали измерять температуру у лиц, которые следуют из временно оккупированной территории. Граждане, у которых обнаружат симптомы недомогания, будут направляться в медицинские учреждения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах. Пограничники будут обеспечивать быстрое и безопасное пересечение линии разграничения для всех участников движения", – заявили в штабе ООС.

Помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что к концу дня уже во всех направлениях будет осуществляться температурный скрининг лиц, которые следуют на въезд в Украину.

Решение о введении дополнительных мер контроля на границе с т.н. "ЛДНР" было принято по итогам заседания ТКГ в Минске 26 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ходе переговоров контактной группы было "начато обсуждение модальностей принятия решений относительно открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса".

Олифер сообщила, что представители Украины также призвали "ДНР" и "ЛНР" предпринять аналогичные меры.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что температурный скрининг будут проводить всем гражданам, которые прибывают в Украину.