Газ, камни и разбитые головы. В Жмеринке пытались сорвать сессию горсовета

В Жмеринке Винницкой области неизвестные в масках и костюмах "национальной дружины" пытались сорвать сессию городского совета. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Винницкой области.

Молодые люди пытались штурмом взять здание городского совета. Злоумышленники повредили входную дверь, окна и мебель горсовета. Помимо этого, "дружинники" бросали камни, дымовые шашки и петарды.

Сообщается, что в ходе нападения пострадали восемь сотрудников полиции и четверо нападавших. На данный момент полицейскими задержаны 11 нападавших, устанавливаются личности всех участников инцидента.

После нападения в Жмеринском городском совете сессия продолжила свою работу в штатном режиме.

По данным источника информационного агентства Укринформ, попытка неизвестных ворваться в сессионный зал связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака и, вероятно, организована его оппонентами.

В ходе голосования, 3 депутата городского совета проголосовали "за" отставку Свитлака, 25 – "против".

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