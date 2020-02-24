В аварии больше остальных пострадал водитель

В Киеве на проспекте Николая Бажана водитель маршрутки с пассажирами врезался в грузовик. Пострадали 12 человек: сам водитель и 11 пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

На месте аварии правоохранители установили, что водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в грузовик.

Как уточняет Информатор, ДТП произошло около 17:20. Грузовик остановился на красный свет. Водитель маршрутки по неизвестным причинам не успел среагировать и вовремя не остановился. В результате автобус на скорости въехал в фуру.

В аварии больше остальных пострадал водитель, которого доставили в больницу в средне-тяжелом состоянии. 11 пассажиров с травмами легкой и средней тяжести также были госпитализированы.

В результате аварии две полосы в сторону Борисполя перекрывались, из-за чего образовались пробки.

В настоящее время решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

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