Патрульные выяснили, что мужчина не имел при себе водительского удостоверения

В центре украинской столицы на Владимирском спуске водитель иномарки утром 9 января наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в здание Национальной филармонии Украины.

Об этом сообщает патрульная полиция на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на месте ДТП инспекторы обнаружили водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Он прошел тест на опьянение. Результат показал 1,40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в семь раз.

По предварительной информации, 28-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем на фасад здания Национальной филармонии Украины. Чудом, в этой дорожной аварии обошлось без пострадавших, кроме автомобиля, который получил серьезные повреждения.

Патрульные выяснили, что мужчина не имел при себе водительского удостоверения. В отношении него составлено три админпротокола: за управление автомобилем без водительских прав, вождение в пьяном виде и нарушение ПДД, повлекшее ДТП (ч.2 ст.126, ч.1 ст.130, ст.124 КоАП).

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