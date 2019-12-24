В больницу попали шесть человек

В Днепровском районе Киева произошло ДТП. Автомобиль Mitsubishi ASX под управлением нетрезвой 67-летней женщины врезался в Toyota, Renault и протаранил автобус Богдан.

Об этом сообщает Информатор.

В больницу попали шесть человек.

Авария произошла около 20:00. Женщина-водитель Renault, рассказала, что ехала по улице Сверстюка.

В этот момент ей на встречу ехал Mitsubishi, который зацепил ее автомобиль и начал уезжать. Сразу же за поворотом произошла еще одна авария – Mitsubishi врезался в маршрутку Богдан.

Женщина прошла освидетельствование на приборе "Драггер", который показал 2,20 промилле – этот показатель превышает допустимую норму в 11 раз.

Также ее доставили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать наличие алкоголя в крови. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря в Киеве в результате столкновения фуры с маршруткой телесные повреждения получили 11 человек.