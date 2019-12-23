Массовое ДТП в США: столкнулись 69 автомобилей, 51 человек пострадал
2019-12-23 11:45:25
Власти пока не знают причину аварии, но туман и ледяная обстановка на дорогах были одним из факторов, способствующими аварии
Из-за гололедицы и тумана в американском штате Вирджиния на трассе столкнулось 69 автомобилей.
Об этом сообщает AP.
Машины, следовавшие цепочкой, по очереди врезались друг в друга на узком мосту. Пострадал 51 человек.
Катастрофа произошла незадолго около 8 утра на шоссе 64 в западном округе Йорк в округе Уильямсбург, сказала Мишель Анайя, сержант полиции штата. О жертвах не сообщалось, но экипажам потребовалось несколько часов, чтобы расчистить проезжую часть и заново открыть все полосы движения.
По ее словам, власти пока не знают причину аварии, но туман и ледяная обстановка на дорогах были одним из факторов, способствующими аварии.
Очевидец Иван Леви рассказал, что он и его жена направлялись в Уильямсбург, где они работают, на отдельных транспортных средствах во время крушения. По его словам, начал тормозить свой грузовик и включил аварийные огни, когда увидел густой туман.
"Следующее, что я вижу, что машины просто начинают врезаться друг в друга", – сказал он.
Леви смог вовремя остановиться, но затем ему позвонили и сказали, что его жена попала аварию.
"Это было так страшно", – сказала Алена Леви, которая проходила обследование в больнице, но не получила серьезных травм.
Иван Леви рассказывал, что он проезжал мимо машин, чтобы найти свою жену и помочь ей. Они вернулись к его грузовику, и он схватил аптечку и начал проверять других пострадавших, потому что первые спасатели еще не прибыли.
По словам начальника пожарной охраны округа Йорк Стивена Копчинского, среди пострадавших двое в критическом состоянии, а 11 с серьезными травмами, но не опасными для жизни.
Расследование причин аварии продолжаются.
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