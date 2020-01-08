"Одержимым дьяволом" водителем оказался 35-летний местный житель

В Испании в городе Сонсека мужчина за рулем своего джипа протаранил двери церкви, считая, что он одержим сатаной и только таким образом может спастись от его преследования.

Об этом сообщает местное издание Digital de Castilla la Mancha со ссылкой на полицию.

Отмечается, что автомобилист доехал до самого алтаря, сильно повредив интерьер церкви Святого Иоанна Евангелиста. Внедорожник на своем пути опрокинул и поломал церковные скамьи. Двери храма также серьезно повреждены.

"Одержимым дьяволом" водителем оказался 35-летний местный житель. Он получил травмы и был госпитализирован.

Как пишет издание АВС, мужчина управляет магазином по выращиванию марихуаны, который находится примерно в 800 метрах от церкви.

В ближайшее время мужчине будет грозить арест. Против него завели дело по обвинению в причинении материального ущерба.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в испанском городе Сеговия установили бронзовую статую дьявола, который улыбается и делает селфи. Но местных жителей возмутило, что Князь Тьмы выглядит слишком дружелюбно, и потребовали скульптуру убрать.