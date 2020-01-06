В Черкасской области пьяный водитель сбил насмерть ребенка

Виновник ДТП задержан

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, в воскресение, 5 января, около 17:00 водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

Об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.

Виновник ДТП задержан. На месте работала следственно-оперативная группа.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Как ранее сообщал Фокус:

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