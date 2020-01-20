В ДТП на Закарпатье пострадали девять человек, среди них – дети
2020-01-20 09:33:08
32-летняя жительница города Чоп на автомобиле "Kia Rіо", совершая обгон автомобиля Volvo, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Renault
На автодороге "Мукачево-Рогатин-Львов" на Закарпатье столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и шестеро взрослых.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле "Kia Rіо", совершая обгон автомобиля Volvo, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Renault.
В Иршавскую больницу доставлены водитель Kia, двух ее малолетних детей, в возрасте 5 и 9 лет и еще одного пассажира автомобиля.
Также за медпомощью обратились водитель автомобиля Renault и четверо его пассажиров, среди которых одна – несовершеннолетняя.
"Предварительная правовая квалификация происшествия – статья 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими", – сказано в сообщении.
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