В Киеве водитель Renault Logan въехал в остановку и погиб на месте
2020-01-22 10:20:01
Пассажир, находившийся в машине, а также человек, стоявший на остановке, получили травмы и были госпитализированы
Утром 22 января в Днепровском районе столицы водитель Renault Logan въехал в остановку и погиб на месте. Находившийся в машине пассажир, а также человек, стоявший на остановке, получили травмы и были госпитализированы.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.
"22 января в 06:48 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что по б-ру Перова, 25 в Днепровском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие ... Как оказалось, водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортного средства и погиб на месте, пассажир, а также находившийся на остановке человек получили травмы. Оба травмированных были переданы медикам для дальнейшей госпитализации", – говорится в сообщении.
Спасатели деблокировали водителя из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента.
Полиция расследует обстоятельства ДТП.
Спасатели, искореженный автомобиль
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