Сутки на Донбассе: один боец ВСУ погиб, еще один ранен

За сутки, 27 февраля, военные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщает штаб ОС.

Обстрелы велись из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По направлению "Восток" позиции ВСУ обстреляли у Новомихайловки, Красногоровки и Старогнатовки.

В районе ответственности "Север" обстрелы пришлись на позиции украинской армии у Новотошковского и Орехового.

В результате активности боевиков погиб один украинский военный. Еще один получил ранение.

С начала текущих суток противник бил по позициям ВСУ у Водяного. Потерь нет

Как ранее сообщал Фокус:

26 февраля вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один боец погиб, еще двое – ранены.