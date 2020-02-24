КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы
2020-02-24 12:55:32
Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00", – сказано в сообщении.
Государственная пограничная служба Украины просит учитывать данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.
Как ранее сообщал Фокус:
- В августе "Майорское" временно прекращал пропуск людей и транспортных средств из-за обстрелов боевиков.
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