Евгений Дикий
МНЕНИЕ
На КПВВ "Майорское" обнаружили более 10 взрывоопасных предметов
2019-07-21 17:43:50
Фото: пресс-служба ГСЧС
Проверку на контрольном пункте начали проводить после сообщения о минировании
На территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" пиротехники обнаружили более 10 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 17:00, сотрудники пиротехнического подразделения ГСЧС обнаружили на территории КПВВ минометную мину 120-го калибра, один артиллерийский снаряд калибра 23 мм и 4 снаряда калибра 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины.
На данный момент обследование пункта все еще продолжается.
Сперва на контрольном пункте "Майорское", в ходе проверки сообщения о минировании, был найден неразорвавшийся снаряд калибра 122 мм.
После этого, было принято решение временно прекратить работу КПВВ и продолжить осмотр территории.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине полиция получила уже 1225 заявлений, связанных с выборами. В большинстве своем, обращения в полиция связаны с незаконной агитацией, препятствием осуществления избирательного права, конфликтами, подкупом избирателей и сообщениями о минированиях.
- В свою очередь, ЦИК не зафиксировал системных нарушений на выборах в Раду. По словам одного из членов ЦИК, есть некоторые нарушения, однако, они не влияют на ход избирательного процесса.