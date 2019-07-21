На КПВВ "Майорское" обнаружили более 10 взрывоопасных предметов

Проверку на контрольном пункте начали проводить после сообщения о минировании

На территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" пиротехники обнаружили более 10 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 17:00, сотрудники пиротехнического подразделения ГСЧС обнаружили на территории КПВВ минометную мину 120-го калибра, один артиллерийский снаряд калибра 23 мм и 4 снаряда калибра 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины.

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На данный момент обследование пункта все еще продолжается.

Сперва на контрольном пункте "Майорское", в ходе проверки сообщения о минировании, был найден неразорвавшийся снаряд калибра 122 мм.

После этого, было принято решение временно прекратить работу КПВВ и продолжить осмотр территории.

Как ранее сообщал Фокус: