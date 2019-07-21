Правоохранители заявляют, что держат ситуацию под контролем

В воскресенье, 21 июля, по состоянию на 15:00 в полицию поступило 1225 заявлений и сообщений, связанный с парламентскими выборами. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге.

"В целом ситуация спокойная и находится под полным контролем у правоохранительных органов. Полиция будет реагировать жестко, адекватно и безальтернативно на все правонарушения", – сообщил Шкиряк.

На протяжении дня полиция уже зафиксировала 838 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В первой тройке оказались Донецкая область (128), Днепропетровская область (108) и Запорожская область (64).

В большинстве своем, обращения в полиция связаны с незаконной агитацией – 214, препятствием осуществления избирательного права – 35, конфликтами – 20, подкупом избирателей – 20, повреждением имущества – 11, а также сообщениями о минировании – 4.

В течение суток правоохранители составили 24 админпротокола, по 21 факту были внесены сведения в ЕРДР.

"Задача всех подразделений МВД – нести службу в усиленном режиме и гарантировать безопасность всем участникам избирательного процесса. Мы не дадим никаких шансов дестабилизировать ситуацию во время внеочередных выборов в Верховную Раду", – подчеркнул Шкиряк.

Кроме этого, по словам начальника ГУНП в Киеве Андрея Крищенко, ситуация в столице также находится под контролем у правоохранительных органов.

"На данный момент полицией Киева по 5 сообщениям составлены админпротоколы и открыто 2 уголовных производства. По этим фактам проведены следственные действия, нарушителям сообщено о подозрении по соответствующим статьям", – рассказал Крищенко.

Также Шкиряк прокомментировал события в КПВВ "Майорское", обнаружили взрывоопасные предметы.

"Для нас приоритет – гарантия защиты жизни мирных граждан. Враг может пытаться дестабилизировать ситуацию такими "закладками". Как только ситуация будет урегулирована и перестанет нести риск для жизни, руководство ООС будет принимать решение об открытии КПВВ", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.