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В Украине полиция получила уже 1225 заявлений о нарушениях, связанных с выборами

2019-07-21 17:09:00

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В Украине полиция получила уже 1225 заявлений о нарушениях, связанных с выборами

Иллюстрация пресс-службы МВД

Правоохранители заявляют, что держат ситуацию под контролем

В воскресенье, 21 июля, по состоянию на 15:00 в полицию поступило 1225 заявлений и сообщений, связанный с парламентскими выборами. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге.

"В целом ситуация спокойная и находится под полным контролем у правоохранительных органов. Полиция будет реагировать жестко, адекватно и безальтернативно на все правонарушения", – сообщил Шкиряк.

На протяжении дня полиция уже зафиксировала 838 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В первой тройке оказались Донецкая область (128), Днепропетровская область (108) и Запорожская область (64).

В большинстве своем, обращения в полиция связаны с незаконной агитацией – 214, препятствием осуществления избирательного права – 35, конфликтами – 20, подкупом избирателей – 20, повреждением имущества – 11, а также сообщениями о минировании – 4.

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В течение суток правоохранители составили 24 админпротокола, по 21 факту были внесены сведения в ЕРДР.

"Задача всех подразделений МВД – нести службу в усиленном режиме и гарантировать безопасность всем участникам избирательного процесса. Мы не дадим никаких шансов дестабилизировать ситуацию во время внеочередных выборов в Верховную Раду", – подчеркнул Шкиряк.

Кроме этого, по словам начальника ГУНП в Киеве Андрея Крищенко, ситуация в столице также находится под контролем у правоохранительных органов.

"На данный момент полицией Киева по 5 сообщениям составлены админпротоколы и открыто 2 уголовных производства. По этим фактам проведены следственные действия, нарушителям сообщено о подозрении по соответствующим статьям", – рассказал Крищенко.

Также Шкиряк прокомментировал события в КПВВ "Майорское", обнаружили взрывоопасные предметы.

"Для нас приоритет – гарантия защиты жизни мирных граждан. Враг может пытаться дестабилизировать ситуацию такими "закладками". Как только ситуация будет урегулирована и перестанет нести риск для жизни, руководство ООС будет принимать решение об открытии КПВВ", – подчеркнул он.

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