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В Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду

2019-07-21 08:00:00

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В Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду

Фото: rada.gov.ua

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00

Сегодня, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Принять участие в голосовании можно при наличии документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Украины, временного удостоверения гражданина Украины, военного билета (исключительно для военнослужащих срочной службы).

Первыми избирательные участки открылись в Австралии, в 01:00 по киевскому времени, а последний участок закроется 22 июля в 06:00 в Сан-Франциско.

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Новый состав Рады избирается по смешанной пропорционально-мажоритарной системе в общегосударственном округе и одномандатных округах.

Для прохождения в парламент баллотирующимся партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер, в то время как кандидаты-мажоритарщики должны получить большинство голосов по своим округам.

Всего в выборах примет участие 21 партия:

  1. "Оппозиционный блок".
  2. "Сила и честь".
  3. Всеукраинское объединение "Батькивщина".
  4. "Патриот".
  5. "Сила людей".
  6. "Оппозиционная платформа - За жизнь".
  7. "Партия зеленых Украины".
  8. "Всеукраинское объединение "Факел".
  9. Объединение "Самопомич".
  10. "Европейская солидарность".
  11. "Украинская стратегия Гройсмана".
  12. "Громадянська позиция".
  13. "Социальная справедливость".
  14. "Слуга народа".
  15. "Сила права".
  16. "Радикальная партия Ляшка".
  17. "Партия Шария".
  18. "Голос".
  19. Политическая партия "Незалежнисть".
  20. "Аграрная партия Украины".
  21. Всеукраинское объединение "Свобода".

ЦИК зарегистрировала 3085 кандидата по одномандатным округам. 1405 кандидата представляют политические партии, еще 1680 человек баллотируются как самовыдвиженцы.

Как ранее сообщал Фокус:

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