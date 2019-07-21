Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду
2019-07-21 08:00:00
Фото: rada.gov.ua
Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00
Сегодня, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Принять участие в голосовании можно при наличии документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Украины, временного удостоверения гражданина Украины, военного билета (исключительно для военнослужащих срочной службы).
Первыми избирательные участки открылись в Австралии, в 01:00 по киевскому времени, а последний участок закроется 22 июля в 06:00 в Сан-Франциско.
Новый состав Рады избирается по смешанной пропорционально-мажоритарной системе в общегосударственном округе и одномандатных округах.
Для прохождения в парламент баллотирующимся партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер, в то время как кандидаты-мажоритарщики должны получить большинство голосов по своим округам.
Всего в выборах примет участие 21 партия:
- "Оппозиционный блок".
- "Сила и честь".
- Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- "Патриот".
- "Сила людей".
- "Оппозиционная платформа - За жизнь".
- "Партия зеленых Украины".
- "Всеукраинское объединение "Факел".
- Объединение "Самопомич".
- "Европейская солидарность".
- "Украинская стратегия Гройсмана".
- "Громадянська позиция".
- "Социальная справедливость".
- "Слуга народа".
- "Сила права".
- "Радикальная партия Ляшка".
- "Партия Шария".
- "Голос".
- Политическая партия "Незалежнисть".
- "Аграрная партия Украины".
- Всеукраинское объединение "Свобода".
ЦИК зарегистрировала 3085 кандидата по одномандатным округам. 1405 кандидата представляют политические партии, еще 1680 человек баллотируются как самовыдвиженцы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля 2019 года.
- Свое решение президент объяснил низким доверием украинцев к Верховной Раде и фактическим отсутствием коалиции с 2016 года.
- Депутаты из партии "Народный фронт" внесли в Конституционный суд представление о проверке на соответствие Основному закону указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.
- 4 июня КС признал неотложным рассмотрение указа президента Зеленского о роспуске Рады и назначил первое заседание на 11 июня.
- 20 июня КСУ признал конституционным указ президента Зеленского о проведении досрочных выборов в Верховную Раду.