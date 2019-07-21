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Восемь участков в Украине не открылись вовремя, – Князев

2019-07-21 11:04:24

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Восемь участков в Украине не открылись вовремя, – Князев

Сергей Князев / Фото: npu.gov.ua

Также в подразделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избритального законодательства

21 июля по состоянию на 9 часов в Украине не открылись 8 участков для голосования. 

Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"По состоянию на 9 часов не открылись 8 участков. Среди них – четыре участка в Черниговской области, два – в Донецкой и по одному в Николаевской и Житомирской", – сообщил Князев.

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Также в подразделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избритального законодательства. Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой, Херсонской и Днепропетровской областях.

Всего же, с начала избирательной кампании в полицию поступило 7449 заявлений о нарушениях в избирательном процессе. Зарегистрировано 360 уголовных дел, составлено 1124 протокола.

Как ранее сообщал Фокус:

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