Восемь участков в Украине не открылись вовремя, – Князев

Также в подразделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избритального законодательства

21 июля по состоянию на 9 часов в Украине не открылись 8 участков для голосования.

Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"По состоянию на 9 часов не открылись 8 участков. Среди них – четыре участка в Черниговской области, два – в Донецкой и по одному в Николаевской и Житомирской", – сообщил Князев.

Также в подразделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избритального законодательства. Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой, Херсонской и Днепропетровской областях.

Всего же, с начала избирательной кампании в полицию поступило 7449 заявлений о нарушениях в избирательном процессе. Зарегистрировано 360 уголовных дел, составлено 1124 протокола.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.