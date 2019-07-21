Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Восемь участков в Украине не открылись вовремя, – Князев
2019-07-21 11:04:24
Сергей Князев / Фото: npu.gov.ua
Также в подразделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избритального законодательства
21 июля по состоянию на 9 часов в Украине не открылись 8 участков для голосования.
Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
"По состоянию на 9 часов не открылись 8 участков. Среди них – четыре участка в Черниговской области, два – в Донецкой и по одному в Николаевской и Житомирской", – сообщил Князев.
Также в подразделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избритального законодательства. Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой, Херсонской и Днепропетровской областях.
Всего же, с начала избирательной кампании в полицию поступило 7449 заявлений о нарушениях в избирательном процессе. Зарегистрировано 360 уголовных дел, составлено 1124 протокола.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.
- Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.
- А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.