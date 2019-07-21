Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В Донецкой области члены комиссии испортили протоколы об итогах голосования
2019-07-21 08:59:02
Фото: npu.gov.ua
Открыто уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет
В Бахмуте Донецкой области члены одной из избирательных комиссий 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Для того, чтобы скрыть факт нарушения, члены комиссии залили чернилами протоколы.
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Следственно-оперативная группа изъяла 85 незаполненных протоколов о подсечте голосов и другие вещественные доказательства.
Открыто уголовное дело по ч.4 статьи 158 (Подписание протокола о подсчете голосов до его заполнения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля 2019 года.
- Свое решение президент объяснил низким доверием украинцев к Верховной Раде и фактическим отсутствием коалиции с 2016 года.
- Депутаты из партии "Народный фронт" внесли в Конституционный суд представление о проверке на соответствие Основному закону указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.
- 4 июня КС признал неотложным рассмотрение указа президента Зеленского о роспуске Рады и назначил первое заседание на 11 июня.
- 20 июня КСУ признал конституционным указ президента Зеленского о проведении досрочных выборов в Верховную Раду.
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