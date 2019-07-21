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В Донецкой области члены комиссии испортили протоколы об итогах голосования

2019-07-21 08:59:02

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В Донецкой области члены комиссии испортили протоколы об итогах голосования

Фото: npu.gov.ua

Открыто уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет

В Бахмуте Донецкой области члены одной из избирательных комиссий 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Для того, чтобы скрыть факт нарушения, члены комиссии залили чернилами протоколы.

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Следственно-оперативная группа изъяла 85 незаполненных протоколов о подсечте голосов и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное дело по ч.4 статьи 158 (Подписание протокола о подсчете голосов до его заполнения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

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