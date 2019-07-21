Открыто уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет

В Бахмуте Донецкой области члены одной из избирательных комиссий 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Для того, чтобы скрыть факт нарушения, члены комиссии залили чернилами протоколы.

Читайте также: В Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду

Следственно-оперативная группа изъяла 85 незаполненных протоколов о подсечте голосов и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное дело по ч.4 статьи 158 (Подписание протокола о подсчете голосов до его заполнения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля 2019 года.

Свое решение президент объяснил низким доверием украинцев к Верховной Раде и фактическим отсутствием коалиции с 2016 года.

Депутаты из партии "Народный фронт" внесли в Конституционный суд представление о проверке на соответствие Основному закону указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

4 июня КС признал неотложным рассмотрение указа президента Зеленского о роспуске Рады и назначил первое заседание на 11 июня.