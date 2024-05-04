Король Чарльз ІІІ и его племянница нарушили строгий протокол (фото)

О близких отношениях британского монарха и дочери принцессы Анны известно давно. Накануне они в очередной раз продемонстрировали свою привязанность друг к другу.

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Король Великобритании Чарльз III и его племянница Зара Тиндалл на публике нарушили королевский протокол. Об этом пишет New York Post.

Онкобольной суверен и дочь принцессы Анны накануне публично обнимались на Королевской Виндзорской выставке лошадей в Беркшире, Англия.

У Чарльза III была улыбка на лице, а его племянница технически нарушила строгий протокол для королевской семьи, обняв дядю на публичном приеме.

Муж королевы Камиллы надел большой бежевый плащ поверх белой рубашки на пуговицах и галстук в зеленую и синюю полоски.

Тем временем Зара продемонстрировала темно-серый пиджак и собрала светлые волосы в хвост.

Король Чарльз III и Зара Тиндалл Фото: Getty Images

Зара Тиндалл — дочь принцессы Анны и внучка покойной королевы Елизаветы II. Она является племянницей нынешнего британского короля Чарльза III.

Зара и ее старший брат Питер Филлипс не получили королевские титулы, чтобы у них было более спокойное детство.

Появление больного Чарльза III на Виндзорской конной выставке стало его третьим выходом с момента восстановления королевских обязанностей в конце апреля 2024 года.

Король Чарльз III и Зара Тиндалл Фото: Getty Images

В феврале стало известно, что старший сын покойной королевы Елизаветы II лечится от онкологии, которую обнаружили после операции в начале года. Медицинское вмешательство было осуществлено из-за увеличенной простаты, однако тип рака не разглашается.

Британский король недавно говорил о своих проблемах со здоровьем другим больным раком во время визита в онкологический центр университетского колледжа больницы Макмиллан. Суверен признался, что был шокирован, услышав диагноз.

Напомним, что просила принцесса Анна у мужа дочери перед их свадьбой.

Также Фокус писал о том, как Зара Тиндалл живет без королевского титула.