Король Чарльз ІІІ та його племінниця порушили суворий протокол (фото)

Про близькі стосунки британського монарха та доньки принцеси Анни відомо давно. Напередодні вони вчергове продемонстрували свою прихильність одне до одного.

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Король Великої Британії Чарльз III і його племінниця Зара Тіндалл на публіці порушили королівський протокол. Про це пише New York Post.

Онкохворий суверен і донька принцеси Анни напередодні публічно обіймалися на Королівській Віндзорській виставці коней у Беркширі, Англія.

У Чарльза ІІІ була посмішка на обличчі, а його племінниця технічно порушила суворий протокол для королівської родини, обійнявши дядька на публічному прийомі.

Чоловік королеви Камілли одягнув великий бежевий плащ поверх білої сорочки на ґудзиках і краватку в зелену та синю смужки.

Тим часом Зара продемонструвала темно-сірий піджак і зібрала світле волосся у хвіст.

Король Чарльз ІІІ та Зара Тіндалл Фото: Getty Images

Зара Тіндалл — донька принцеси Анни та онука покійної королеви Єлизавети ІІ. Вона є племінницею теперішнього британського короля Чарльза ІІІ.

Зара та її старший брат Пітер Філліпс не отримали королівські титули, щоб у них було спокійніше дитинство.

Поява хворого Чарльза ІІІ на Віндзорській кінній виставці стала його третім виходом з моменту відновлення королівських обов’язків наприкінці квітня 2024 року.

Король Чарльз ІІІ та Зара Тіндалл Фото: Getty Images

У лютому стало відомо, що старший син покійної королеви Єлизавети ІІ лікується від онкології, яку виявили після операції на початку року. Медичне втручання було здійснене через збільшену простату, проте тип рак не розголошується.

Британський король нещодавно говорив про свої проблеми зі здоров’ям іншим хворим на рак під час візиту до онкологічного центру університетського коледжу лікарні Макміллан. Суверен зізнався, що був шокований, почувши діагноз.

Нагадаємо, що просила принцеса Анна в чоловіка доньки перед їхнім весіллям.

Також Фокус писав про те, як Зара Тіндалл живе без королівського титулу.