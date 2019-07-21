Верховный суд окончательно запретил Онищенко идти на выборы в Раду

Верховный суд постановил, что Шестой апелляционный админсуд не предоставил должную правовую оценку фактическим обстоятельствам дела, и потому его решение – ошибочно

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Суд установил, что новые обстоятельства, на которые ссылался Онищенко – якобы он учился верховой езде в Испании – существовали на время принятия предыдущего судебного решения.

Они были ему известны, он был их участником, а также активно доказывал их ранее в суде.

Своим решением Верховный суд постановил, что Шестой апелляционный админсуд не предоставил должную правовую оценку фактическим обстоятельствам дела, и потому его решение – ошибочно.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск . В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.

Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.

Первое заседание суда по делу "газовой схемы" Александра Онищенко состоялось 10 июня.

9 июня Онищенко заявил, что намерен прилететь в Киев и подать документы в ЦИК для участия в выборах в Раду.

СМИ также сообщали, что олимпийский призер по художенственной гимнастике Анна Ризатдинова будет баллотироваться в Раду по тому же 93-му округу, что и ее муж, депутат Александр Онищенко.

22 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Сам Онищенко объяснил свое отстуствие в Украине на протяжении последних пяти лет участием в зарубежных конных соревнованиях, но министр спорта Игорь Жданов позже заявил, что нардепа никто не дегерировал на сореванования.

Более того – Онищенко не входит в основной или резервный состав национальной сборной Украины по конному спорту на 2019 год, следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях.

25 июня ЦИК повторно отказала Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты.