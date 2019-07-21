Парубий спрогнозировал, когда пройдет первое заседание новой Рады

Спикер Рады созовет первую рабочую группу по подготовке заседания новоизбранного парламента сразу после официального установления результатов выборов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий спрогнозировал, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится в конце августа – начале сентября.

Об этом сообщает Укринформ.

"Конец августа – начало сентября – ориентировочная дата, когда рабочая группа может принять решение проводить первое заседание. Аппарат ВРУ готов к активной эффективной работе, и я немедленно организую все необходимые подготовительные работы, чтобы первое заседание состоялось поскорее", – рассказал Парубий.

Он пообещал, что созовет первую рабочую группу по подготовке заседания новоизбранного парламента сразу после официального установления результатов выборов.

"Я, как председатель Верховной Рады Украины, должен созвать первую рабочую группу. Я ее безотлагательно созову. После того, как будут опубликованы данные по выборам и по пропорциональной системе, и по мажоритарной системе, должны быть созданы три рабочие группы - по формированию комитетов, по рассадке в зале и по обеспечению депутатов ", – заявил спикер Рады.

Он надеется, что вновь избранные депутаты прислушаются к его предложениям по формированию комитетов, в частности, о создании комитета по вопросам парламентской реформы.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.