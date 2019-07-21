Самая высокая явка зафиксирована в Луганской области, самая низкая – в Закарпатской

По состоянию на 12:00, явка избирателей на досрочных парламентских выборах составляет 19,26%.

Об этом сообщает Центризбирком, основываясь на данных из 186 округов из 199.

Во время президентских выборов явка по состоянию на 11:00 в первом туре составляла 16,65%, во втором – 18,14%.

Из опубликованных данных самая высокая явка зафиксирована в Луганской области (25.45%), самая низкая – в Закарпатской (12.32%).

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.