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ЦИК огласила явку на выборах по состоянию на 12 часов (обновлено)

2019-07-21 13:05:41

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ЦИК огласила явку на выборах по состоянию на 12 часов (обновлено)

Фото: УНИАН

Самая высокая явка зафиксирована в Луганской области, самая низкая – в Закарпатской 

По состоянию на 12:00, явка избирателей на досрочных парламентских выборах составляет 19,26%. 

Об этом сообщает Центризбирком, основываясь на данных из 186 округов из 199.

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Во время президентских выборов явка по состоянию на 11:00 в первом туре составляла 16,65%, во втором – 18,14%.  

Из опубликованных данных самая высокая явка зафиксирована в Луганской области (25.45%), самая низкая – в Закарпатской (12.32%).

Как ранее сообщал Фокус:

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