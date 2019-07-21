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Разумков не исключил возможности стать спикером Рады

2019-07-21 11:19:59

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Разумков не исключил возможности стать спикером Рады

Дмитрий Разумков / Фото: 24tv.ua

Но говорить об этом пока рано, добавил глава "Слуги народа"

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключил возможности занять пост спикера Верховной Рады.

Об этом он заявил перед голосованием на избирательном участке в Киеве, передает УП.

"Все возможно, но об этом еще рано говорить", – сказал Разумков.

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По словам главы политсилы, национальная экономика не почувствовала потрясений от досрочных выборов. 

"15 сентября предстоит вносить новый бюджет на следующий год и логично, если его будет формировать новый парламент", – добавил он.

Кроме того, Разумков отметил, что "не плохо, когда "Слугу народа" поддерживают другие партии", но никаких переговором по этому поводу ни с кем пока не велось.

Как ранее сообщал Фокус:

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